MDB lidera em prefeituras no Pará e tem mais de 80 eleitos no estado

Foto: Reprodução | Após o primeiro turno das eleições de 2024, o partido garantiu maioria e ultrapassou siglas como União Brasil, PT, Avante e PSD.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é o partido que lidera a quantidade de prefeituras eleitas do Pará após os resultados das eleições municipais de 2024. Um levantamento realizado pela reportagem de O Liberal aponta que 81 cidades do estado vão ser geridas por correligionários a partir de 2025. O resultado desbanca siglas como União Brasil, Partido dos Trabalhadores (PT), Avante e Partido Social Democrático (PSD). Esse número pode aumentar, a depender do resultado do 2º turno em Belém, que terá Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) se enfrentando no pleito, e em Santarém, com Zé Maria Tapajós (MDB) e JK do Povão (PL) buscando a vaga municipal. Essas foram as únicas cidades do Pará a precisar de uma nova rodada nas eleições, marcada para o próximo dia 27 de outubro.

O segundo partido com mais prefeituras foi o Progressistas (PP), somando 16 cidades, seguido pelo União Brasil, que teve 14, e pelo PSD, com 13. O PT, com 2 prefeitos eleitos, e o PL, com 1, tiveram pouca representação após o primeiro turno das eleições de 2024 no Pará. Ao todo, o estado teve outras duas candidaturas eleitas, mas anuladas sob judice: em Cachoeira do Arari e em Óbidos.

Confira os partidos e os prefeitos eleitos de cada cidade do Pará:

Abaetetuba

Francineti Carvalho – MDB

Abel Figueiredo

Marcone Lacerda – UNIÃO

Acará

Pedrinho da Balsa – MDB

Afuá

Sandro Cunha – MDB

Água Azul do Norte

Vandin – UNIÃO

Alenquer

Tom Silva – MDB

Almeirim

Lúcia do Líder – MDB

Altamira

Dr. Loredan – PSD

Anajás

Boró – MDB

Ananindeua

Dr. Daniel – PSB

Anapu

Luiz Carlos do Posto – Republicanos

Augusto Corrêa

Estrela Nogueira – MDB

Aurora do Pará

Vanessa Gusmão – MDB

Aveiro

Gerdal – MDB

Bagre

Clebinho – PSD

Baião

Dr. Loca – MDB

Bannach

Valber – UNIÃO

Barcarena

Renato Ogawa – PP

Belterra

Prof. Ulisses – MDB

Benevides

Luziane Solon – MDB

Bom Jesus do Tocantins

Jeilson Reis – MDB

Bonito

Alex do Povo – MDB

Bragança

Dr. Mário – MDB

Brasil Novo

Pirica – MDB

Brejo Grande do Araguaia

Marcos Baxim – PP

Breu Branco

Flávio Mezzomo – MDB

Breves

Xarão Leão – MDB

Bujaru

Miguel Júnior – MDB

Cachoeira do Piriá

Bete Bessa – MDB

Cametá

Victor Cassiano – MDB

Canaã dos Carajás

Josemira – MDB

Capanema

Claudionor – PP

Capitão Poço

Fernanda Tonheiro – PP

Castanhal

Hélio Leite – UNIÃO

Chaves

Pastor Zequinha – PSD

Colares

Maria Lucimar – MDB

Conceição do Araguaia

Elida Elena – MDB

Concórdia do Norte

Elisangela Celestino – MDB

Cumaru do Norte

Nego – MDB

Curionópolis

Mariana Chamon – MDB

Curralinho

Cleber Edson – MDB

Curuá

Jair Damasceno – UNIÃO

Curuçá

Hamilton Brito – MDB

Dom Eliseu

Silon – UNIÃO

Eldorado dos Carajás

Wagne Machado – MDB

Faro

Paulo Carvalho – PSD

Floresta do Araguaia

Majorri Santiago – MDB

Garrafão do Norte

Marcones Mangueira – PSD

Goianésia do Pará

Russinho – UNIÃO

Gurupá

Iracilda Alho – MDB

Igarapé-Açu

Xoro Pardal – UNIÃO

Igarapé-Miri

Pina – PT

Inhangapi

Jr. Feitosa – UNIÃO

Ipixuna do Pará

Artemes Oliveira – MDB

Irituia

Pio X Júnior – PSD

Itaituba

Nicodemos Aguiar – MDB

Itupiranga

Wagno Godoy – PP

Jacareacanga

Valdo do Posto – MDB

Jacundá

Itonir Tavares – MDB

Juruti

Dona Lucidia – MDB

Limoeiro do Ajuru

Alcides Barra – MDB

Mãe do Rio

Bruno Rabelo – MDB

Magalhães Barata

Gerson Miranda – PDT

Marabá

Toni Cunha – PL

Maracanã

Reginaldo Carrera – MDB

Marapanim

Anderson Dias – MDB

Marituba

Patrícia Alencar – MDB

Medicilândia

Dr. Júlio – UNIÃO

Melgaço

Zé Viegas – MDB

Mocajuba

Aluísio do Teca – Republicanos

Moju

Rubens Teixeira – MDB

Mojuí dos Campos

Jailson do Mojuí – PSD

Monte Alegre

Júnior Hage – PP

Muaná

Birizinho – PSD

Nova Esperança do Piriá

Alcineia Ferro – MDB

Nova Ipixuna

Everton Macias – MDB

Nova Timboteua

Professora Aline – PP

Novo Progresso

Gelson Dill – MDB

Novo Repartimento

Valdir Lemes – PSD

Oeiras do Pará

Gilma Ribeiro – PP

Oriximiná

Delegado Fonseca – Republicanos

Ourém

Junhão – UNIÃO

Ourilândia do Norte

Dr. Júlio – MDB

Pacajá

André Rezende – MDB

Palestina do Pará

Márcio Folha – PP

Paragominas

Sidney Rosa – MDB

Parauapebas

Aurélio Goiano – Avante

Pau d’Arco

Domingos Enfermeiro – MDB

Peixe-Boi

Neto Cavalcante – MDB

Piçarra

Laane Barros – MDB

Placas

Arthur – MDB

Ponta de Pedras

Consuelo Castro – UNIÃO

Portel

Paulo Ferreira – MDB

Porto de Moz

Rivaldo Campos – MDB

Prainha

Gandor Hage – PP

Primavera

Aurinho Gomes – PT

Quatipuru

Zé Augusto – MDB

Redenção

Dr. Rener – PRD

Rio Maria

Márcia Ferreira – MDB

Rondon do Pará

Adriana Andrade

Rurópolis

Zé Filho da Farmácia – PP

Salinópolis

Kaka Sena – PP

Salvaterra

Valentim – MDB

Santa Bárbara do Pará

Marcão – MDB

Santa Cruz do Arari

Nicolau Pamplona – MDB

Santa Izabel do Pará

Neneco – MDB

Santa Luzia do Pará

Adamor Aires – MDB

Santa Maria das Barreiras

Mussum – UNIÃO

Santa Maria do Pará

Alcir Costa – PSD

Santana do Araguaia

Eduardo da Machado – MDB

Santarém Novo

Thiago Reis Pimentel – MDB

Santo Antônio do Tauá

Rodrigo Amorim – MDB

São Caetano de Odivelas

Professora Leila – MDB

São Domingos do Araguaia

Elizane Soares – MDB

São Domingos do Capim

Orivaldo Bateria – PP

São Félix do Xingu

Fabrício Batista – PODE

São Francisco do Pará

Ronaldo Nobre – PV

São Geraldo do Araguaia

Jefferson Oliveira – MDB

São João da Ponta

Lidiane Feitosa – PSD

São João de Pirabas

Kamily Araújo – MDB

São João do Araguaia

Marcellanne Cristina – PP

São Miguel do Guamá

Eduardo Pio X – MDB

São Sebastião da Boa Vista

Getúlio Brabo – MDB

Sapucaia

Wilton Lima – MDB

Senador José Porfírio

Leonaldo – PSD

Soure

Paulo Victor – MDB

Tailândia

Lauro – MDB

Terra Alta

Michel Pessoa – Republicanos

Terra Santa

Siqueira Fonseca – Republicano

Tomé-Açu

Carlos da Vila Nova – MDB

Tracuateua

Zezinho Costa – PP

Trairão

Henrique Borges – Avante

Tucumã

Dr. Celso – União

Tucuruí

Alexandre Siqueira – MDB

Ulianópolis

Kelly Destro – MDB

Uruará

Carlinhos do Aparecido – PSD

Vigia

Job Júnior – MDB

Viseu

Cristiano Vale – PP

Vitória do Xingu

Márcio Viana – MDB

Xinguara

Osvaldinho Assunção – MDB

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/08:03:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...