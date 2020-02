Dois homens são presos e um adolescente apreendido em operação de combate ao tráfico de drogas em Altamira

Por G1 PA — Belém 20/02/2020 12h59 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, um dos suspeito foi preso em casa. O local seria usado como ponto de venda de entorpecentes. Na residência também foram encontrados 69 papelotes de cocaína, uma arma de fogo e cinco munições. A polícia não informou o modelo do armamento e nem o calibre das munições.

Além das prisões, a polícia apreendeu drogas, uma arma de fogo e munições. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido na manhã desta quinta-feira (20) no município de Altamira, sudoeste do estado, suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas. Além das prisões, a polícia apreendeu drogas, uma arma de fogo e munições.

