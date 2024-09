Concurso público em Itaituba | PA: mais de 1.500 oportunidades

A Prefeitura Municipal de Itaituba, no Pará, reabriu as inscrições para o concurso público que oferece 1.544 vagas e formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com inscrições abertas até 9 de outubro de 2024. Trata-se de uma excelente chance para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público.

O concurso contempla vagas em várias secretarias municipais, oferecendo diversas funções que atendem a diferentes perfis profissionais. Confira abaixo as principais informações sobre as secretarias e cargos disponíveis.

Secretarias e Cargos Oferecidos

Estão disponíveis vagas para as seguintes secretarias e funções:

Procuradoria Geral do Município

Analista Jurídico (2 vagas)

Assistente Jurídico (3 vagas)

Secretaria Municipal de Agricultura

Assistente Administrativo (3 vagas)

Auxiliar de Serviços (3 vagas)

Engenheiro Agrônomo (1 vaga)

Médico Veterinário (1 vaga)

Motorista de Veículos Leves (1 vaga)

Operador de Máquinas Pesadas (2 vagas)

Técnico em Agroindústria (1 vaga)

Técnico em Agropecuária (3 vagas)

Vigia (2 vagas)

Como fazer a Inscrição?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Consulpam. até o dia 9 de outubro de 2024. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo, indo de R$ 70,00 a R$ 160,00. Abaixo, veja os passos para completar sua inscrição:

Acesse o site da Consulpam.

Localize o concurso de Itaituba.

Preencha o formulário com os dados solicitados.

Pague a taxa de inscrição.

Aguarde o comprovante de inscrição por e-mail.

Quais são as etapas do concurso?

O processo seletivo será dividido em duas etapas principais:

Prova Objetiva: Para todos os cargos, programada para ocorrer entre 11 e 12 de janeiro de 2025.

Prova de Títulos: Somente para cargos de nível superior, para comprovar formação e experiência.

Salários e Carga Horária

Os salários oferecidos variam de R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo. Esta é uma excelente oportunidade para os profissionais que buscam uma carreira no serviço público com uma remuneração justa.

Links Úteis

Consulte a RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Veja o EDITAL DE ABERTURA

Aproveite essa oportunidade única para fazer parte da Prefeitura de Itaituba. Inscreva-se agora e boa sorte no processo seletivo!

