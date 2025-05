PM desertor no Pará é preso em SC suspeito de matar vizinha com golpes de faca e estrangulada

(Foto: Reprodução) – Crime aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Civil, homem usava identidade falsa e era vizinho da vítima há cerca de dois meses

Um policial militar do Pará foi preso preventivamente suspeito de matar uma jovem venezuelana de 21 anos em Blumenau, maior cidade do Vale do Itajaí. O homem abandonou o posto na corporação do Norte do país e atualmente era vizinho da vítima em Santa Catarina, segundo a Polícia Civil.

O crime aconteceu na noite de domingo (4) e a prisão decretada na terça-feira (6). A mulher, identificada como Raibelys Del Valle Quintana Forti, foi morta com golpes de faca e estrangulada.

Conforme a investigação, o investigado tem 34 anos, estava na cidade desde o fim das férias e usava uma identidade falsa. Ele era vizinho da vítima há cerca de dois meses.

Conforme as investigações, o suspeito teria se aproveitado da saída do marido da jovem para invadir a quitinete onde ela morava e matá-la. Foi o companheiro de Raibelys que encontrou a vítima morta com sinais de violência e acionou a Polícia Militar.

Segundo o delegado Bruno Fernando, os motivos do crime ainda são desconhecidos. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau.

“As investigações prosseguem para esclarecer a motivação do crime, apurar eventual participação de outras pessoas, bem como para a conclusão dos laudos periciais”, informou a Polícia Civil em nota.

Com base nas investigações, o Judiciário decretou a prisão preventiva do suspeito. Ele se apresentou na delegacia na terça, negou o crime em depoimento e foi detido em flagrante por deserção (crime militar). Na sequência, foi levado ao Batalhão da PM da região, onde aguardava decisão judicial.

Fonte: Vinícius Soares – g1 SC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2025/17:25:51

