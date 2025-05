Homem invade trailer de lanches e furta chapa avaliada em R$ 2 mil em Altamira

Foto: Reprodução | O equipamento, avaliado em aproximadamente R$ 2 mil, foi levado por volta de meia-noite.

Na madrugada da última sexta-feira, dia 25 de abril, um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma chapa de bife de dentro de um trailer de lanches, na rua Dragão do Mar, próximo ao centro de Altamira, no sudoeste do Pará.

Conforme as imagens, o suspeito agiu sozinho e chegou ao local de bicicleta. Ele quebrou a janela do trailer para entrar e, com certa dificuldade, carregou a chapa que ainda estava embalada e aparentava ser nova.

O equipamento, avaliado em aproximadamente R$ 2 mil, foi levado por volta de meia-noite.

Apesar do movimento de algumas pessoas passando pela rua no momento do furto, ninguém percebeu a ação criminosa, nem mesmo o dono do trailer, que mora nas proximidades. O crime só foi descoberto na manhã seguinte, quando o proprietário notou sinais de arrombamento no local.

A Polícia já está com as imagens e investiga o caso. Enquanto isso, o dono do trailer, mesmo diante do prejuízo, segue esperançoso em recuperar seu equipamento.

