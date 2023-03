PM prende envolvido em atentado contra advogado em Sinop (MT)

(Foto:Reprodução) – Um homem suspeito pela tentativa de homicídio contra o advogado criminalista Marcos Vinicius Borges, de 36 anos, baleado dentro do próprio escritório, foi preso na manhã deste domingo (26), pela Polícia Militar, em Sinop (500 km a norte de Cuiabá). O delegado Ugo Mendonça, da Polícia Civil confirmou a prisão de um suspeito identificado pelas imagens divulgadas.

Dois homens participaram do crime, registrado na tarde da última quinta-feira (23), no escritório do jurista situado na Avenid Doutor Cloves de Mello, no bairro Aquarela das Artes, em Sinop. Conforme o delegado, as imagens do escritório do advogado que estavam mais nítidas serviram para reconhecer um dos suspeitos. A prisão foi feita pela Polícia Militar.

Leia mais:Advogado de Sinop sofre tentativa de homicídio dentro de escritório e passa por cirurgia

Ainda não está claro se o homem que foi preso é o autor do tiro ou se somente acompanhava o comparsa no momento do ataque. “No domingo, a Polícia Militar fez a prisão de um homem que estava com um veículo gol roubado, logo que me mandaram a foto do suspeito, eu verifiquei que era o mesmo [homem] que tinha participado da tentativa de homicídio do advogado”, disse o delegado Ugo Mendonça à imprensa local.

O suspeito, cujo nome ainda não foi divulgado, estava com um veículo roubado de uma empresa de segurança. ele chegou a retirar o adesivo de identificação do carro, mas segundo o delegado a marca ficou. O suspeito confessou envolvimento em um assalto contra o advogado. Ele foi encaminhado à delegacia e deve ser interrogado pelo delegado.

Entenda o caso

O advogado Marcos Vinicius Borges foi baleado na região da barriga após dois homens chegaram ao escritório afirmando que eram clientes interessados nos serviços do jurista. O pai dele que estava no local, autorizou a dupla a subir para o andar superior onde estava Marcos Vinicius.

Por lá, eles começaram a discutir, o que fez o pai do advogado subir e ajudar o filho a lutar contra os agressores. No entanto, um deles sacou uma arma e atirou no advogado. Ambos fugiram e ainda foram perseguidos pelo advogado mesmo baleado no lado direito do tórax.

Depois, Marcos Vinicius foi encaminhado ao Hospital Dois Pinheiros, onde ficou internado, mas não precisou passar por cirurgia, pois a bala atravessou o corpo e não atingiu órgãos vitais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e ainda não há confirmação, oficial, sobre o motivo do atentado. No entanto, uma das hipóteses em investigação aponta que o atirador poderia ser um cliente insatisfeito com o advogado.

O criminalista mantém um perfil de ostentação nas redes sociais: exibe carrões, joias, roupas de grife. O estilo, inclusive, o levou a ser alvo de um processo disciplinar da OAB-MT. O advogado compartilha também suas vitórias nos tribunais, quase sempre na defesa de clientes acusados por crimes hediondos, o que por vezes gera reação negativa do público.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/06:11:10 com informações do portal folha amax

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...