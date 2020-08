Ministério Público colhe novas provas contra motorista acusado de envolvimento em acidente que matou Cleide Moraes

(Foto:Reprodução) – Pedido de prisão preventiva foi reiterado nesta quarta (05)

Victor Hugo dos Reis Morais, acusado de ser o motorista responsável pelo acidente de trânsito que matou a cantora Cleide Moraes no último dia 26 de julho, teve um pedido de prisão preventiva contra ele ingressado por parte do Ministério Público do Pará (MPPA). A solicitação foi feita na segunda (03), e nesta quarta-feira (05), o órgão informou que o pedido foi reiterado com provas novas, além de depoimentos de testemunhas que viram o acusado embriagado em Mosqueiro, antes de causar o acidente.

O pedido de prisão preventiva foi protocolado pela promotora de Justiça Criminal de Benevides, Viviana Couto e, segundo o MP, foi feito “com base na grande comoção social, que acabou gerando um descrédito da Justiça, o que caracteriza o abalo a ordem pública”. A promotora informou que esteve reunida com familiares da vítima e com representantes dos movimentos sociais Provida e Movida, além da representante da OAB que atua nos crimes de trânsito. “A Promotoria aguarda a decisão sobre o pedido de prisão preventiva, bem como a conclusão e envio do inquérito policial ao MPPA”, encerra o comunicado.

Acusado foi solto após pagar fiança

Motorista de aplicativos de transporte de passageiros, Victor Hugo foi autuado por homicídio de trânsito e direção sob efeito de bebida alcoólica. O alvará que permite a soltura dele ainda foi assinado após ele pagar a fiança estipulada para o motorista, que foi de dez salários mínimos (10,450 reais). Agora, ele segue respondendo ao processo em liberdade.

O caso

Após o acidente, na rodovia PA-391 (Estrada de Mosqueiro), em Santa Bárbara do Pará, ele foi levado ao hospital e, na manhã seguinte, levado à Delegacia de Benevides, onde foi apresentado o TCA (termo de constatação de alcoolemia) que confirmou os sintomas de embriaguez do acusado, assim como o resultado das diligências que registraram, por meio de fotos e vídeos feitos no momento do acidente, a presença de latas de cerveja no interior do carro Hyundai HB-20, branco, que ele conduzia.

Diante dos fortes indícios apresentados, foi determinada a lavratura do auto de prisão em flagrante do condutor que, após as diligências de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...