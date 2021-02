PM encontra plantação de maconha no Pará e resgata quatro vítimas de trabalho análogo à escravidão

Material apreendido na operação em Tailândia — Foto: Ascom/ PM

Ainda durante operação, policiais apreenderam 43 tabletes da droga prensada e quase dez sacas do entorpecente, que somam 243 quilos.

A Polícia Militar encontrou na tarde desta quinta-feira (4) uma plantação de maconha no município de Tailândia, no nordeste do Pará. No local, também foram apreendidos 43 tabletes da droga prensada e quase dez sacas do entorpecente, que somam 243 quilos. Além disso, quatro pessoas que vivam em regime análogo a escravidão foram resgatadas.

Segundo a PM, a plantação foi localizada após a prisão de um homem na noite da última quarta (3). Ele foi encontrado com uma expressiva quantidade de maconha e indicou onde a droga era produzida.

Em relação aos trabalhadores resgatados, em depoimento, o grupo afirmou ter sido atraído pela proposta de trabalho em uma plantação de milho e soja.

O material foi apreendido pela polícia e os quatro trabalhadores resgatados foram conduzidos para a delegacia. O homem responsável pela plantação foi preso em flagrante e está à disposição da justiça.

04/02/2021 22h50

