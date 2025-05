PM encontra suspeito escondido dentro de um sofá, em Caldas Novas

Suspeito de furtar celular tenta se esconder sob sofá, mas é preso em Caldas Novas (Foto: Reprodução – PM)

Homem e companheira fingiam interesse em comprar aparelhos nas redes sociais para cometerem o crime

A Polícia Militar (PM) de Goiás prendeu um casal suspeito de furtar um celular em Caldas Novas, na quarta-feira (7). Durante a prisão, na casa dos acusados, o homem de 19 anos tentou se esconder sob um sofá, mas foi descoberto e preso pelos agentes.

Conforme a PM, a ocorrência começou após o casal simular, pelas redes sociais, interesse em comprar celulares. Durante o contato com uma vítima, eles marcaram o local de encontro, se apropriaram do aparelho e fugiram. O crime aconteceu no bairro Jardim Serrano.

A corporação foi acionada e, durante as diligências, conseguiu localizar o casal e chegar ao endereço deles, após descobrir que a dupla tentava vender o aparelho. Ao chegarem na casa dos suspeitos, o homem tentou se esconder dentro do sofá, mas foi descoberto. Os dois foram presos e estão à disposição da Justiça. O celular da vítima foi recuperado.

A identidade dos acusados não foi divulgada, mas a PM informou que eles já possuem antecedentes criminais por furto. Participaram da ação a Força Tática e a Agência de Inteligência do 26º BPM.

Outra ocorrência em Caldas Novas

Dois homens, um de 27 anos e outro de 28 anos, foram presos pela Polícia Civil (PCGO), suspeitos de furtarem o próprio patrão, em Caldas Novas. Na delegacia, a vítima contou ter tido um prejuízo de R$ 30 mil, depois que o celular foi levado pelos funcionários.

Os dois presos, segundo a PC, trabalhavam no lava-jato da vítima, que, no início do mês passado, procurou a delegacia da cidade e contou ter tido o celular furtado dentro de seu estabelecimento. De posse do aparelho, os criminosos, relatou ele, conseguiram transferir R$ 30 mil do aplicativo do banco do empresário para a conta-corrente de um deles.

Após confirmar que dois funcionários seriam os responsáveis pelo furto e pela transferência dos valores, a corporação pediu e a justiça decretou a prisão dos suspeitos, que foi efetuada nesta quarta-feira (7). Em depoimento, um deles contou ter recebido R$ 10 mil pelo furto. O segundo permaneceu em silêncio.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2025/15:01:48

