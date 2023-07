PM morre após ser baleado durante operação policial em Belém

PM morto — Foto: Reprodução / Redes sociais

Caso ocorreu na terça-feira (4). Adriano Francisco Leitão Neto ficou internado por dois dias, e familiares fizeram campanha para doação de sangue.

O policial militar Adriano Francisco Leitão Neto morreu após ficar dois dias internado por ter sido baleado durante uma operação que investigava suspeitos de sequestrar um empresário em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. A morte foi confirmada nesta sexta-feira (7) pela Polícia Militar (PM).

Enquanto estava no hospital, familiares de Adriano chegaram a se mobilizaram nas redes sociais em uma campanha para doação de sangue a ele.

O caso ocorreu na última terça (4), na avenida Almirante Tamandaré, no centro de Belém, onde o veículo em que o casal de suspeitos estava foi interceptado pela PM.

De acordo com informações policiais preliminares, houve troca de tiros entre o casal e os agentes, que terminou com Adriano atingido. Ele foi socorrido e levado pelos colegas ao atendimento médico.

Policial é baleado em Belém durante operação sobre casal suspeito de sequestro

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia de São Brás, onde o caso foi registrado, como informou a Polícia Civil (PC).

A PM lamentou o falecimento de Adriano e afirmou que equipes do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciap) da corporação prestam apoio aos familiares do agente.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/16:33:10

