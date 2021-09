PM prende foragido por crime de latrocínio no Cripurizão em Novo Progresso

Um homem foragido da Justiça foi recapturado por militares de Novo Progresso, na noite desta terça-feira 31 de agosto após perseguição.

Foragido por crime no Cripurizão é recapturado pela guarnição da PM em Novo Progresso

A prisão de Fabrício Sousa Ribeiro ocorreu durante uma ação da polícia em busca de um celular furtado.

Leia Ocorrência; Que por volta das 22h:00, a guarnição de serviço foi informada de um furto a residência na manhã do dia 31, na qual foi subtraída da mesma 03 aparelhos celulares.

A vítima (Gerly L. d. S.) foi até a Companhia da Polícia Militar (7ªCIPM) e compartilhou a localização (gps) em tempo real do celular furtado e, em ato contínuo, os militares foram até as proximidades do local. Ao chegar as proximidades, foi avistado um suspeito empurrando uma moto Honda Bis de cor prata, e, logo que o mesmo avistou a guarnição, empreendeu fuga correndo, abandonando a motocicleta. Ato contínuo, os militares foram em direção ao fugitivo, que invadiu o Hospital Municipal de Novo Progresso, não obstante foi capturado pelos policiais que utilizaram a força necessária para contê-lo.

“Foi encontrado com o mesmo 0.5g de crack e 0.7g de maconha”.

O mesmo confessou que furtou a moto, que estava de posse, de chassi:C2JA04106R003187, em Moraes de Almeida, não obstante o sistema Infoseg não sinalizou tal furto, pois a vítima, na época do fato, não registrou a ocorrência na Delegacia. Também foi verificado no sistema Infoseg que o motor (n°JC42E3A101573) da moto é de outra motocicleta que fora roubada no dia 12/07/2018, que tem a placa NSO7448 da cidade de Trairão.

O mesmo também confessou que furtou o celular de cor rosa, J5 prime, juntamente com o vulgo: Bracinho, que mora na sua vila, e trocou o celular por entorpecentes com o vulgo: Fininho, que é traficante do bairro.

Verificando o sistema INFOPEN foi constatado que o mesmo está evadido do Sistema Prisional (CRPP V – CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ V), por não ter retornado da saída temporária dos dia das mães, desde o dia 15/05/2021. O mesmo ainda cumpre a pena de um crime de “latrocínio – roubo seguido de morte” que cometeu no garimpo de Crepurizinho. (Relatos da Policia Militar no Instagram)



O homem foi preso e encaminhado para a em Novo Progresso onde aguarda transferência para o sistema penal de Itaituba.

