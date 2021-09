É penta! Brasil bate a Argentina na final e leva a medalha de ouro no futebol de cinco nas Paralimpíadas

Cinco edições do futebol de cinco em Paralimpíadas e pela quinta vez o Brasil conquistou a medalha de ouro. A seleção entrou em campo neste sábado, pela final da modalidade nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e venceu a Argentina por 1 a 0. Nonato marcou o gol do título para os brasileiros.

A primeira grande chance do jogo veio com a Argentina, em chute de Espinilio, que parou no goleiros brasileiros Luan, que parou a chegada de Deldo, logo depois. A finalização inicial do Brasil veio com Paraná, mas o arremate de Paraná saiu mascado, para fácil defesa do arqueiro Lencina.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o segundo tempo perdeu um pouco mais de ritmo devido a forte chuva que caiu na arena Aomi. A primeira grande chance da etapa final, com Nonato, após boa jogada e chute no canto para a defesa de Lencina.

Restando sete minutos para o fim do jogo, Nonato apareceu novamente, mas dessa vez, para marcar o gol da vitória do Brasil. O brasileiro recebeu no campo de defesa, driblou todos os adversários argentinos e chutou de esquerda, forte, no ângulo do arqueiro argentino, que nada pôde fazer.

Nos minutos finais de jogo, a Argentina chegou com perigo, mas Luan apareceu novamente para fazer bonita defesa. Paraná ainda teve chance de ampliar, mas Lencina defendeu, e o placar seguiu 1 a 0 até o apito final. O Brasil jamais perdeu uma partida de futebol de cinco em Paralimpíadas.

