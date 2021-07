PM prende seis e desmonta bando que planejava assaltos em Novo Progresso

Na tarde desta quarta-feira 30.06), informação anônima de que uma quadrilha, suspeita por vários roubos na cidade, estava planejando um roubo em uma mineradora de ouro , a Policia Militar prendeu seis pessoas. (Foto:Divulgação PM)



Segundo a PM a operação vem em resposta a sociedade que cobra atuação da segurança publica para combater onda de assalto na cidade.

As prisões aconteceram a partir de denúncia anônima que o bando estava planejando um roubo na Mineradora Gana Gold, e os mesmos estavam abrigados na residência localizada na rua Esperança, bairro Nego do Bento 1, e que estavam de posse de uma arma de fogo.

A guarnição no comando do Sargento Maduro prendeu seis suspeitos, em uma residência no bairro Nego do Bento, entre eles uma mulher. Na revista pessoal aos suspeitos, foi encontrado na cintura do nacional (vulgo: Jhon) uma pistola, marca Taurus, 99AF, numeração raspada com 10 munições intactas.

Na residência a polícia encontrou 04 (quatro) aparelho celulares,11 (onze) gramas de produto análoga a maconha e R$ 24 reais em dinheiro

Todos os suspeitos, a arma e a droga apreendida foram entregues na Delegacia de Polícia de Novo Progresso que vai investigar o caso.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

