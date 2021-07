Homem tenta despistar polícia, joga droga no mato é preso e confessa vender crack em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito foi identificado como Diogo Fernandes Gomes, após a apreensão do material e ele então confessou a prática do crime, ressaltando que também que confessou a polícia vender cada porção por R$ 50 (cinquenta reais).

Suspeito foi avistado jogando algo no matagal e correu para dentro de uma residência (vila), no bairro Bela Vista na cidade de Novo Progresso. Em busca no matagal próximo da residência a polícia encontrou 35 pedras análogo de Crack.

(Foto:DivulgAção PM) – De acordo com o registro da ocorrência, os policiais faziam rondas na região, quando perceberam a atitude suspeita do rapaz.

