PM prende suspeito com 3,6kg de entorpecentes, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução/PMPA) – Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso com 3,6kg de entorpecentes no Terminal Rodoviário Municipal de Itaituba, na região Sudoeste do estado. A ação foi realizada pelo 15º Batalhão (15º BPM), subordinado ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X).

Os militares receberam denúncias sobre um homem que estaria comercializando drogas e, após averiguação, localizaram ele no terminal do município, onde receberia uma carga de entorpecentes vinda de Altamira. Durante a abordagem, os policiais encontraram 450g de crack escondidos dentro de um climatizador em uma caixa de papelão que o suspeito carregava.

O homem informou que havia mais drogas em um carro de aplicativo que ele tinha acionado. A guarnição localizou o carro, que estava estacionado no terminal, e encontrou um isopor contendo 3,1kg de maconha no porta malas do automóvel. Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, bem como todo o material apreendido.

Fonte: PMPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2023/10:20:59

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

