Helder Barbalho anunciará construção da Usina da Paz em Santarém, nesta quinta-feira (22)

(Foto:Reprodução) – Em celebração aos 362 anos da cidade de Santarém, o governador Helder Barbalho anuncia, nesta quinta-feira (22), a ordem de serviço para a construção da Usina da Paz na região de Integração do Baixo Amazonas, localizada no oeste do Pará. Este evento histórico será oficializado às 9h, na presença de autoridades locais e representantes da comunidade, marcando o início das obras deste complexo multifuncional do Governo do Estado.

Assim como na Usinas da Paz anteriores, este projeto inovador tem como objetivo implementar um modelo singular de segurança pública e cidadania, integrando uma ampla gama de ações e serviços essenciais nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. A Usina da Paz será construída em uma localização estratégica, com o intuito de atender não apenas a população de Santarém, mas também dos municípios vizinhos.

Serão disponibilizados mais de 70 serviços interdisciplinares, envolvendo secretarias estaduais e órgãos parceiros. As comunidades terão acesso facilitado a atendimento médico, odontológico e psicológico, além de consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. É importante ressaltar que todas essas atividades serão oferecidas de forma gratuita, com o intuito de ampliar o acesso da população aos serviços essenciais.

A Usina da Paz estará situada em um terreno doado pela prefeitura de Santarém, na Avenida Pirelli s/n, próximo à Rodovia Fernando Guilhon. A responsabilidade pelas obras será da empresa Alcoa, por meio de um termo de cooperação.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2023/10:17:40

