Associação criminosa que desviou milhões de reais da saúde durante pandemia é alvo da PF no Pará

PF investiga desvios milionários da saúde em cidades do Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Foram 14 mandados de busca e apreensão cumpridos pelos agentes federais em quatro cidades paraenses.

Policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (12), para investigar desvio de recursos da saúde e superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19 no sul do Pará.

Foram nove mandados no município de Redenção; um em Pau D’ Arco, um em Xinguara e outro em Conceição do Araguaia, no contexto da operação “Ouro de Hipócrates”.

As investigações miram uma organização criminosa envolvida com desvio de recursos públicos em todo o estado, na área da saúde, utilizando empresas “fantasmas”.

Seriam, ao menos, vinte procedimentos fraudados gerando milhões de reais de prejuízos aos cofres públicos. O valor desviado ainda deve ser calculado, segundo a PF.

Foram apreendidos armas, munições, computadores, comprovantes de transferências e celulares, em quantidades ainda não computadas.

O nome da operação faz referência a um médico grego da antiguidade, considerado uma das figuras mais marcantes da história da medicina.

Investigações

Segundo a PF, a ação é resultado de três investigações por irregularidades em licitações na área da saúde.

A primeira investigação foi denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA) apontando descumprimento da Prefeitura de São Felix do Xingu de recomendações para implementação e disponibilização de todas as informações geradas por contratações públicas no combate à Covid-19.

Foram constatadas semelhanças entre todas as empresas contratadas no período, incluindo sedes inexistentes ou incompatíveis com trabalho desempenhado; ausência de funcionários; mesmo e-mail de registro na Junta Comercial e responsáveis com condições financeiras incompatíveis com as de proprietários das empresas vencedoras de licitações milionárias.

A segunda investigação apurava compra de respiradores superfaturados em Redenção, também durante a pandemia.

Foram identificados indícios de montagem nos procedimentos licitatórios e as mesmas similaridades citadas em São Félix do Xingu, indicando se tratar de mais uma empresa de fachada.

Já na terceira investigação, a ausência de médicos plantonistas em Santana do Araguaia, apesar de contratação pública.

Na apuração, constatou-se que o representante no contrato já havia falecido à época da assinatura, além da ausência de sede física da empresa e as demais similaridades citadas.

