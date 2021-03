PM resgata jovem mantida em cárcere privado e no local apreende arma, drogas e munição em Placas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Placas, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. O material apreendido no imóvel foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Equipes que atuam na 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM) resgataram, na manhã de ontem, segunda-feira (22), uma jovem que estava sendo mantida em cárcere privado em um imóvel localizado no município de Placas, região do Baixo Amazonas .

