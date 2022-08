Garimpeiros ameaçam fechar BR-163 em protesto na região de Novo Progresso e Moraes Almeida no Pará

Garimpeiros ameaçam fechar BR-163 em protesto no Pará – (Foto: Rede Social)

Alvo de operação, os garimpeiros ameaçam protestar fechando a rodovia BR-163.

Garimpeiros reclamam da ação truculenta dos fiscais ambientais, que destrói equipamentos parados sem estarem trabalhando no garimpo.

A operação que vem acontecendo ha mais de 15 dias, visa coibir práticas criminosas na Amazônia legal, em garimpos na região da Flona Jamanxim e Parque Jamanxim nas áreas de preservação ambiental. Na última segunda-feira (22), segundo informaram garimpeiros e trabalhadores que residem nas áreas, a operação passou a balsa do Rio Jamanxim no garimpo Jardim do Ouro e seguiu para a região do Garimpo São Raimundo e Crepurizão que fica entre os municípios de Itaituba e Novo Progresso no Pará.

As ações fazem parte da Operação Guardiões do Bioma, composta pela Polícia Federal (PF), Forca Nacional, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A operação conta com várias viaturas do IBAMA , ICMBio, PRF e da Força Nacional e ainda com dois helicópteros com agentes especializados ao combate às infrações ambientais. Em áudios e vídeos gravados pelos moradores, eles mostram maquinários, barracos, insumos e todo o material utilizado para trabalharem destruídos pelo fogo com a passagem das forças policiais e ambientais pelas áreas.

Em um dos áudios divulgados em grupos de WhatsApp, uma mulher diz que existe uma mobilização se formando para fecharem a BR 163 em protesto.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/08/2022/08:05:53 com informações Bacana News

