PMs são baleados: um morre e outro fica em estado grave

(Foto:Reprodução) – Uma confusão na madrugada deste domingo (10) em um bar no município de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, resultou na morte de um policial militar do Pará, lotado no 4º Batalhão de Polícia Militar de Marabá, sudeste do estado.

Na confusão, um outro militar do PA, amigo da vítima, também foi baleado. Os militares atualmente eram lotados no Destacamento de São João do Araguaia, a 56 quilômetros de Marabá. A situação ocorreu em um bar localizado no mercado municipal de Augustinópolis.

Soldado Lima e soldado Macedo | Foto:Reprodução

Segundo testemunhas, houve uma confusão no bar com um irmão de um policial penal do Pará. O homem foi embora, mas teria retornado ao estabelecimento acompanhado do irmão, o policial penal Leonildo Sousa Cruz. Houve uma discussão e o policial penal teria sacado uma pistola e descarregado nos dois policiais militares do Pará, o soldado Thiago Almeida Lima (foto em destaque), que veio a óbito, e o soldado Ronaldo Macêdo, socorrido em estado grave.

Com o tiroteio as pessoas começaram a correr procurando abrigo. Pelo menos outras duas outras pessoas também teriam sido baleadas. (As informações são do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/09:07:45

