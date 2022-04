Ossada humana é encontrada às margens de rodovia no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil foi acionada para atender uma ocorrência sobre a existência de uma ossada humana encontrada nas margens da rodovia federal BR-230, em Novo Repartimento, região sudeste do Pará.

Os restos mortais foram encaminhados ainda na terça-feira (5), ao IML de Tucuruí para coleta de material genético.(Com informações Correio de Carajás).

De acordo com a autoridade policial, trata-se de uma ossada humana com característica do sexo masculino, com duas peças de roupas: uma bermuda jeans e camisa cor bege. Não foi possível identificar a vítima, pois na vestimenta não havia nenhum documento.

As circunstâncias da morte será investigada com apoio do IML de Tucuruí, por meio da necropsia. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para investigar o crime

A ossada foi encontrada na altura da Vicinal Sete, da Gleba Parakanã, a poucos quilômetros da sede do município. Até o final de sexta-feira (8) nenhuma pessoa procurou a delegacia para tentar reconhecer a vítima.

