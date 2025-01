Homem morre eletrocutado durante o resgate de garimpeiros soterrados em mina de Canaã dos Carajás

Foto: Reprodução | Um homem que acompanhava a operação foi eletrocutado ao tocar em um fio de alta tensão não visível no escuro. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelos bombeiros, a vítima não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Após 43 horas de trabalho intenso, o resgate de três garimpeiros soterrados em uma mina ilegal na Vila Nova Jerusalém, zona rural de Canaã dos Carajás, terminou com um desfecho dramático. Os trabalhadores João Vitor, Isaque e Eduardo, que estavam presos a mais de 60 metros de profundidade, foram salvos pelo Corpo de Bombeiros e equipes especializadas na noite deste sábado (25). No entanto, o momento de alívio foi interrompido por um trágico incidente envolvendo um espectador que acompanhava a operação.

Enquanto o resgate era celebrado pela comunidade local, uma tragédia ocorreu nas proximidades do local do acidente. Um homem que acompanhava a operação foi eletrocutado ao tocar em um fio de alta tensão não visível no escuro. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelos bombeiros, a vítima não resistiu e morreu a caminho do hospital.

A mina clandestina, localizada em uma área já conhecida por operações da Polícia Federal contra o garimpo ilegal, sofreu um desabamento após fortes chuvas causadas pelo inverno amazônico. A instabilidade estrutural da mina foi apontada como um fator determinante para o acidente. Durante o resgate, as equipes utilizaram tubulações improvisadas para fornecer água e alimentos às vítimas, enquanto milhares de litros de água foram drenados do local para viabilizar a operação.

Os três homens, apesar de debilitados, foram encontrados conscientes e levados ao hospital de Canaã dos Carajás para avaliação médica.

A mina onde o desabamento ocorreu já era alvo de atenção das autoridades devido à exploração ilegal de recursos minerais. Com as chuvas intensas típicas do período, as condições das estruturas dessas minas se tornam ainda mais perigosas, expondo trabalhadores a riscos extremos.

As autoridades informaram que irão investigar as causas do acidente e a possível negligência dos responsáveis pela exploração da área. Além disso, o incidente fatal envolvendo o fio de alta tensão também será apurado.

O resgate bem-sucedido dos garimpeiros trouxe um breve alívio à comunidade local, mas a perda de uma vida durante a operação evidencia os perigos não apenas do garimpo ilegal, mas também das condições precárias que cercam essas atividades. O caso reforça a necessidade de maior fiscalização e ações preventivas para evitar tragédias futuras em regiões afetadas pela mineração clandestina.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/08:32:34

