Polícia acha droga em casa após vizinhança denunciar violência doméstica, em Novo Progresso;vídeo

A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira, 2 de agosto de 2023, quinze (15) papelotes com aproximadamente 33,9 gramas de cocaína e, um restante de pó no prato em uma residência no bairro São Marcos em Novo Progresso-PA.

A apreensão aconteceu após a PM ser acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com a Polícia, a equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Jacarandás, bairro São Marcos. A residência informada na ligação, segundo a PM, não tinha registro de outras denúncias de venda de drogas.

Chegando no local por volta das 23h30min, os policiais encontraram uma mulher por cima do homem o enforcando, ambos estavam visivelmente alterados, falando em língua estrangeira e sem identificação.

Após apartar a briga, foi encontrado na residência 15 papelotes ( 33.9 gramas ) de substâncias análogas à cocaína e em um prato resto de um pó branco, levando ao entendimento que estavam usando o possível entorpecente.

Que ambos foram levados ao Hospital Municipal para receber tratamentos, pois estavam muito alterados e agressivos, e foram posteriormente conduzidos ao plantão policial, onde foi registrado boletim de ocorrência de violência doméstica. As drogas e itens utilizados no tráfico foram apreendidos.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/13:00:37

