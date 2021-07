Candidatos aprovados no PSS conhecem trabalho realizado pela Adepará

Os aprovados no PSS foram orientados por técnicos da Agência – (Foto: Divulgação)

Na próxima sexta-feira serão recebidos os classificados para os cargos nos municípios do Polo Marabá

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), estão sendo recebidos e orientados sobre o trabalho desenvolvido pela Agência. Nesta segunda-feira (5), os aprovados das regionais de Almeirim, Santarém, Altamira, Itaituba, Oriximiná e Novo Progresso foram recepcionados pela comissão do PSS na sede da Gerência Regional de Santarém, na região Oeste.

“O objetivo desta ação é receber a documentação, assinatura do contrato e prestar esclarecimentos sobre as atividades, tanto da área animal quanto da área vegetal da Agência, assim como questões administrativas e de recursos humanos”, explicou Mauro Fadul, engenheiro agrônomo da Adepará e presidente da comissão do PSS, responsável pelas orientações dos programas da área vegetal. Ana Paula Beckmann, médica veterinária e gerente de Estudos Epidemiológicos, orientou sobre as diretrizes dos programas da área animal.

Aprovada para o cargo de agente fiscal agropecuário no município de Monte Alegre, Stefany Cordeiro participou do acolhimento em Santarém e agradeceu à equipe pelas orientações sobre a missão da Adepará, que é planejar e executar ações que promovam a sanidade e a qualidade da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e competitivo do agronegócio no Pará.

“A recepção foi ótima. Eles priorizaram as pessoas que teriam que viajar. O atendimento foi muito bom e a equipe orientou sobre os programas e o que fazer em caso de notificações de doenças”, disse a nova servidora.

Na sexta-feira (09), o mesmo trabalho será realizado com os classificados para os cargos nos municípios do Polo Marabá, na sede da Gerência Regional de Marabá.

“Com esse processo estamos suprindo a demanda e a deficiência de servidores no campo, melhorando o atendimento ao público e possibilitando a execução das ações de defesa sanitária de forma eficaz no Estado”, ressaltou o diretor da Adepará, Jamir Macedo.

Por Manuela Viana (ADEPARÁ)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...