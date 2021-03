Polícia acredita ter encontrado corpo de Cícero de Sousa, presidente de ONG que desapareceu em Redenção

Cícero José Rodrigues de Souza — Foto: Reprodução/TV Liberal

Vítima era candidato a vereador quando desapareceu em outubro de 2020. Um exame de DNA vai confirmar a identidade da vítima.

A Polícia do Pará acredita ter encontrado os restos mortais de Cícero José Rodrigues de Sousa em Cumaru do Norte. A vítima era presidente da Associação dos Portares de Epilepsia no município de Redenção, no sul do estado, e foi candidato a vereador da cidade.

Cícero de Sousa desapareceu em outubro de 2020, às vésperas das eleições. À época, a associação que ele presidia receberia R$1 milhão em verbas públicas. O caso teve repercussão no sul do estado. Familiares protestaram pedindo agilidade nas investigações.

De acordo com a Superintendência Regional do Araguaia Paraense, técnicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves constataram que a ossada humana encontrada no último dia 18 de março, em uma estrada em Cumaru estaria com roupas semelhantes às usadas pela vítima quando ele desapareceu.

Material de campanha do então candidato foi encontrado próximo ao local. Mas somente um exame de DNA deve confirmar a identidade da vítima.

As investigações policiais levaram à prisão de quatro pessoas e cinco suspeitos foram indiciados. De acordo com a Polícia, um servidor público, um cabo da Polícia Militar e um advogado teriam planejado o sumiço de Cícero, no dia 20 de outubro. Eles prestaram depoimentos.

