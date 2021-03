Lula: 51% dizem que Fachin não deveria ter anulado condenações

Para 42% dos entrevistados, Fachin agiu bem ao anular as condenações de Lula (Ricardo Stuckert /Foto: Divulgação)

Mesma porcentagem, segundo o Datafolha, aponta que ex-presidente não deveria concorrer em 2022; 47%, sim.

A “Folha de S.Paulo” divulgou pesquisa Datafolha, nesta segunda-feira (22), apontando que 57% dos brasileiros consideram justa a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A condenação foi anulada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para 51% dos entrevistados, o ministro Edson Fachin agiu mal ao anular essa e outras decisões envolvendo o petista em da Operação Lava Jato.• 42% acham que Fachin agiu bem ao anular as condenações de Lula• 51% acham que Fachin agiu mal ao anular as condenações de Lula

• 6% não sabem responderA pesquisa contou com a opinião de 2.023 brasileiros adultos, que possuem telefone celular, em todas as regiões e estados do país, entre os dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.EleiçõesLula está apto a participar da eleição presidencial de 2022. Então, o Datafolha quis saber a opinião dos brasileiros sobre o tema. Os percentuais são:• 51% acham que Lula não deveria concorrer em 2022• 47% acham que Lula deveria concorrer em 2022• 2% não sabem

Por:Redação Integrada com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...