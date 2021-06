PF morto em acidente desarticulou tráfico em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo do agente Felipe foi localizado no início da tarde de hoje após buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

A vida do policial federal Felipe Freitas Custódio foi abreviada em um trágico acidente de trânsito entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste paraense. Ele voltava de um curso, onde participava em Santarém quando o carro caiu de uma ponte e afundou no Rio Uruará.

