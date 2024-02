Polícia apreende 100 kg de mercúrio destinados a garimpos ilegais no Mato Grosso

(Foto: Assessoria)- A Polícia Federal lavrou, essa manhã, a prisão em flagrante de dois suspeitos pela Polícia Rodoviária Federal. Eles transportavam aproximadamente 100 quilos de mercúrio destinados ao abastecimento de garimpos ilegais na região da Terra Indígena Sararé, no município de Pontes e Lacerda (444 km de Sinop). Durante a fiscalização de rotina da PRF, um motorista de aplicativo foi abordado. Com o passageiro, no banco traseiro, os policiais encontraram frascos contendo mercúrio. O passageiro confessou que o material ilícito havia sido trazido de Ariquemes, Rondônia, para o Mato Grosso.

O suspeito indicou o local onde se encontraria com o proprietário do mercúrio para entregar a encomenda, ocasião em que a PRF também efetuou sua prisão e ambos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Federal em Cáceres. Após prestar depoimento à Polícia Federal, o motorista de aplicativo foi liberado por não haver qualquer indício de uma participação no crime.

Os dois presos foram autuados pelos crimes do art. 334-A, § 1º, V, do Código Penal e art. 56 da Lei 9.605/98, cujas penas somadas podem chegar a 09 (nove) anos de reclusão. A Polícia Federal prossegue com as apurações sobre a origem do mercúrio apreendido, bem como à identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/15:01:43

