Polícia apreende 145 mil reais em operações de combate a jogos de azar em Belém e Região

Dinheiro foi apreendido em terceira fase das operações Slot e Blackjack(Foto:Divulgação Policia)

A Polícia Civil do Pará apreendeu 145 mil reais e diversos aparelhos eletrônicos na 23ª ação de buscas e apreensões das Operações Slot e Blackjack, deflagrada na manhã desta sexta-feira (27). Em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, em Nazaré, o delegado-geral Alberto Teixeira informou que a operação continua, e o dinheiro apreendido deve ser usado para comprovar a ligação dos proprietários com jogos de azar, cerne das operações.

Segundo o delegado-geral, nessa última ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois na rodovia Augusto Montenegro e um no bairro do Jurunas. O objetivo é coletar indícios e provas que comprovem a materialidade de crimes de jogo de azar e lavagem de dinheiro, para que possam ser feitas as prisões dos envolvidos. “Esse dinheiro apreendido foi uma ação exitosa, mas ainda é pouco perto de tudo que esses tipos de crime movimenta na Região Metropolitana”, explicou o delegado.

O delegado Sinélio Menezes, na Inteligência da Polícia Civil, explicou que as operações Slot e Blackjack analisam várias frentes ligadas a jogos ilícitos. A primeira fase teve como foco o combate a caça-niqueis; segunda, foi de combate à bingos ilegais; e esta, terceira fase, mirou em atividades ligadas ao jogo do bicho. Contudo, como os crimes estão interligados, muitos líderes envolvidos com uma atividade também desenvolviam ações em outro tipo de jogatina. Ao todo, cerca de 175 mil reais foram apreendidos durante as operações, que iniciaram em novembro, além de celulares, câmeras fotográficas, computadores e até mesmo um drone.

A lavagem de dinheiro é o que chama a atenção da policia nos crimes ligados a jogos de azar, pois os rendimentos obtidos da prática ilegal são “lavados” de maneiras muita vezes legais, para tornar o dinheiro “limpo”. Muitos dos envolvidos tinham empreendimentos comerciais, como pet shops e lojas em shopping centers. Agora, a Polícia Civil informou que força-tarefa de combate a lavagem de dinheiro, que foi iniciada na quinta-feira (19), segue com análise minuciosa dos materiais apreendidos, com apoio do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

