Concurso do Creci-PA recebe inscrições; salários variam de R$1.870 a R$2.464

Inscrições para concurso do Creci-PA encerram dia 7 de março; salários variam entre R$1870 e R$ 2464 — Foto: Eduardo Dutra/Pexels

Vagas são para níveis médio, técnico e superior com prova prevista para abril. Saiba como participar.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª região (Creci-Pa) que oferta vagas para níveis médio, técnico e superior nas cidades de Belém, Parauapebas e Santarém. Os interessados podem se inscrever até 7 de março.

O edital foi lançado em fevereiro e inclui vagas para cota racial e cadastro de reserva. Já a prova está prevista para abril e será aplicada pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

A contratação será feita pelo regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e os salários variam entre R$1.870,00 e R$2.464,00 para carga horário semanal de 40 horas, além de benefícios, como vale transporte, vale alimentação de R$640,00, plano de saúde e seguro de vida para os cargos de fiscalização.

Inscrições

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora e as taxas são de R$62,00 para nível médio e técnico e R$79,00 para superior.

Sobre o concurso

Para todos os níveis, haverá prova objetiva com 35 questões divididas em: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Especificamente para os cargos superiores haverá ainda a aplicação de questões discursivas além de avaliação de títulos.

A previsão da prova do concurso público é para o dia 16 de abril. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do g1 Pará — Belém em 03/03/2023/18:00:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...