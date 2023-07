Polícia apreende 870 quilos de cocaína, prende dois suspeitos e um morre baleado em MT

Forças de segurança apreenderam, esta manhã, 870 quilos entre pasta base e cloridrato de cocaína no município de Sapezal (510 quilômetros de Cuiabá). Dois suspeitos foram presos e um morreu baleado em confronto com policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Conforme o registro policial, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncias de movimentação clandestina utilizando a pista de pouso de uma fazenda, onde supostamente estariam fazendo o transbordo de diversos fardos de drogas. Em diligências na região, um suspeito, que exercia a função de “batedor” utilizando rádio comunicador, acabou preso em um Fia Strada.

As equipes realizaram o cerco e permaneceram nas buscas, conseguindo localizar mais de 20 grandes fardos de entorpecentes, totalizando 871 quilos dos entorpecentes. O veículo que estava transportando o entorpecente era uma Toyota Hilux preta, também localizada e apreendida, bem como o suspeito que dirigia o veículo.

Já por volta das 6 horas, um dos foragidos foi localizado pela equipe do Gefron, quando segundo os policiais, o mesmo atirou contra a equipe, que reagiu. O suspeito acabou alvejado, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Os entorpecentes, veículos e os dois conduzidos foram encaminhados a delegacia de Polícia Federal de Cáceres, que continua as investigações.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2023/17:53:28

