Polícia apreende carga de carregadores de fuzil e pistola que seriam usados em guerra do tráfico

Carga foi apreendida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes Foto: Divulgação

Carga foi interceptada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes

A polícia apreendeu, na tarde desta sexta-feira, 110 carregadores de fuzil e pistola que seriam usados numa guerra entre quadrilhas rivais de traficantes na Zona Norte do Rio. Ao todo, 71 acessórios para fuzil e 39 para pistolas foram interceptados por agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) num caminhão de uma empresa de transportes. A carga — cujo destino era uma favela dominada pela maior facção do tráfico do Rio — foi encaminhada para a sede da especializada, na Cidade da Polícia. (As informações são do O Globo)

— Integrantes dessa facção estão utilizando empresas que atuam no ramo de transportes para receberem esse tipo de material utilizado, principalmente, em guerras contra grupos rivais — afirma Marcus Amim, delegado titular da DRE.

Segundo as investigações da especializada, os carregadores seriam utilizados numa disputa de território no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte.

