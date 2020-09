Polícia apreende em Guarantã do Norte (MT) 52 dinamites que seriam utilizadas para explodir caixas eletrônicos

A Polícia Civil localizou e apreendeu 52 bananas de dinamites, esta tarde, numa área zona rural do município de Guarantã do Norte no Mato Grosso, após denuncias que apontavam o local onde os explosivos estavam escondidos.

De acordo com os investigadores, as dinamites seriam utilizadas para a explosão de caixas eletrônicos na região, mas com a apreensão a ação dos criminosos foi frustrada.

O material apreendido vai ser encaminhado a Gerência de Operações Especiais (GOE) para detonação.

Por:Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)

24/09/2020 16:17

