Polícia apreende mais de 500 kg de cocaína na região Sul e avião em Nova Mutum; um preso

Policiais apreenderam ainda uma caminhonete Misubishi L200 Triton, branca. Ainda não foi confirmado onde a droga foi carregada – existe possibilidade de ser no exterior. Não foi informado qual seria o destinado final da cocaína nem quem é o dono do avião.

A polícia, com apoio da Força Aérea Brasileira, fez, neste domingo, uma das maiores apreensões de drogas no ano. Foram 514 kg de cocaína localizados em Juscimeira ( 157 km ao Sul de Cuiabá). O carregamento havia sido levado de avião e deixado em meio a um plantio de eucalipto, em uma fazenda.

