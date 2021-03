Polícia apreende meia tonelada de ‘supermaconha’ em hotel de Belém

PC apreende meia tonelada de maconha do tipo ‘skunk’ em hotel de Belém. — Foto: Reprodução / Polícia Civil do Pará

Quantidade apreendida tem valor de R$5 milhões. Um homem foi preso.

Policiais civis apreenderam, na tarde desta quarta (3), meia tonelada de drogas em um hotel no bairro de São Brás, em Belém. A droga do tipo skunk, também conhecida como “supermaconha” é considerada mais pura, por isso tem valor comercial elevado no narcotráfico, segundo a Polícia. A apreensão tem valor de R$5 milhões.

A ação foi feita pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e chegou ao local após denúncias anônimas. Ao chegarem ao imóvel, os policiais foram recebidos por um homem de 43 anos, que se identificou como proprietário do espaço.

O delegado Pery Netto detalhou como foi a abordagem. “Quando chegamos ao local, o homem não soube se explicar, estava aparentemente nervoso, mas autorizou a nossa entrada. Como se tratava de uma casa muito grande, talvez ele não imaginasse que nós fôssemos olhar todos os cômodos. Em um dos locais, um banheiro, para nossa surpresa tinha várias caixas. Quando começamos a mexer, vimos essa grande quantidade de droga”.

As suspeitas foram confirmadas. O homem foi preso e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. À Polícia, ele confessou que havia recebido a encomenda de um homem em troca de dinheiro.

De acordo com a PC, uma das características da apreensão é que todos os tabletes da droga estavam sujos de óleo queimado. “Certamente isso veio em alguma embarcação. Muito provavelmente de outras localidades. Por experiência, a gente acredita que parte desta droga ficaria aqui no Pará e o restante seria enviado para outros estados”, explica o delegado.

A PC instaurou um inquérito para apurar o crime e informou que as investigações devem continuar para prender outros envolvidos.

Ainda na tarde desta quarta-feira, o preso prestou depoimento, passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde fica à disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

