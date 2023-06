Polícia arbitra fiança de R$ 10 mil a homens presos com celular furtado de loja em Santarém

Suspeito de envolvimento em furto em loja é preso em Santarém — Foto: Blog do Pião

O valor foi arbitrado para cada um dos suspeitos. Um foi preso com o aparelho celular e o outro foi apontado como responsável pelo repasse do aparelho.

A Polícia Civil segue investigando um furto em uma loja de aparelhos eletrônicos em Santarém, no oeste do Pará. Os dois homens presos suspeitos de envolvimento no crime tiveram a fiança arbitrada em R$ 10 mil cada.

Luciano Ribeiro da Silva foi preso por receptação. Ele estava com um dos 40 celulares furtados de uma loja no centro comercial. A Polícia Civil arbitrou fiança de 10 mil, mas ele não pagou. Luciano indicou quem havia repassado o aparelho para ele.

Matheus Ramos Romano apontado por Luciano como a pessoa que repassou o celular pra vender, também foi enquadrado por receptação e para ele também foi arbitrada fiança de R$ 10 mil. O valor também não foi pago pelo suspeito.

De acordo com a polícia, Matheus já tem duas passagens pela polícia.

O crime

O furto foi registrado na tarde de domingo (28), por volta das 18 horas. Câmeras de segurança, flagraram o momento em que dois homens deixam o estabelecimento comercial com sacolas. (veja o vídeo abaixo).

A câmera de segurança flagra o momento que os suspeitos deixam o local

O proprietário só percebeu que a loja tinha sido alvo de bandidos ao abrir o estabelecimento na segunda-feira (29), e comunicou o caso à polícia.

Com as imagens das câmeras, a polícia iniciou as diligências, e na manhã desta terça-feira (30) os suspeitos foram localizados e apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos, sob o comando do delegado Edjalmo Nogueira.

