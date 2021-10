Polícia captura acusado de assassinar a própria mãe a facadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Glawber é conhecido por passar o dia andarilhando pelas ruas do bairro. Populares informaram que ele seria portador de esquizofrenia e que volta e meia aparecia na casa da mãe para pedir dinheiro. Não raro, durante essas abordagens ele costumava ser agressivo com a idosa.

Equipes do 20° Batalhão de Polícia MIlitar capturaram, no início da noite desta sexta-feira (29), Glawber Gomes Ferreira, 48 anos, principal suspeito de assassinar a facadas a própria mãe, Esmenia Monteiro Gomes Ferreira, de 85 anos, na manhã de hoje, no bairro da Terra Firme.

You May Also Like