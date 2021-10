Criminosos roubam loja de conveniência em Novo Progresso

Família de empresário é assaltada, feito refém, bandidos levam carro e dinheiro.

Uma família de empresários viveu momentos de terror nesse sábado, 30 de outubro de 2021, no município de Novo Progresso. Segundo a polícia, criminosos renderam o casal de comerciante (conveniência Ponto Frio) e funcionários durante um roubo e ainda saíram levando um veículo de um cliente. O roubo foi divulgado nas redes sociais por volta das 22h50mn, deste sábado (30).

Leia Também:Homem tem motocicleta roubada e pula muro de conveniência para escapar de criminosos em Novo Progresso

Conforme informação quatro homens, entraram no estabelecimento, na rua IV de Abril, bairro Jardim Planalto, quebraram as câmeras de segurança, trancaram o casal e funcionários em um quarto, e roubaram o estabelecimento. A empresa divulgou que foi roubado em torno de R$ 50 mil cigarros bebidas. “Todos os veiculos de clientes que estavam no local tiveram as chaves e celulares levados pelos criminosos”.



O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com um parente das vítimas, que preferiu não comentar sobre o caso. A reportagem também tentou falar com a delegacia de polícia civil, mas não obteve retorno até a última atualização. “Técnicos trabalham para recuperar imagem no hd esterno para ajudar identificar os criminosos”.

Ainda segundo a informação a Polícia Militar atendeu a ocorrência e fez diligências durante a noite para capturar os criminosos, sem sucesso. Buscas continuam para tentar localizar os suspeitos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...