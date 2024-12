Polícia Científica e IASEP abrem processo seletivo; confira!

(Foto: Reprodução) – Inscrições para PSS da Polícia Científica e do IASEP abrem na próxima semana. Confira requisitos, datas e salários das vagas disponíveis. / Agência Pará

Processos seletivos da Polícia Científica e do IASEP, no Pará, vão abrir inscrições na próxima semana. Confira requisitos, datas e salários das vagas disponíveis.

Em dezembro deste ano, a Polícia Científica do Pará completa três anos desde sua criação no dia 27 de dezembro de 2021, através da Lei 9.382/21, sancionada pelo governador Helder Barbalho, em substituição ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

Para quem quer preencher uma vaga na instituição, de 10 a 11 de dezembro, a Polícia Científica do Pará estará com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), com o objetivo de preencher quatro vagas para o cargo de Perito Médico Legista. De acordo com o edital, as oportunidades são para os municípios de Itaituba/PA (2 vagas) e Altamira (2 vagas).

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato tenha graduação na área em que pretende atuar, com registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos. Clique e veja no edital.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.492,73 + vantagens legais.

Inscrição e seleção

A inscrição no Processo Seletivo Simplificado será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h01 min do dia 10 de dezembro de 2024 às 23h59 min do dia 11 de dezembro de 2024. Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise documental e curricular, além de entrevista.

PSS IASEP

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP), responsável pela assistência à saúde de servidores estaduais e dependentes, também abrirá um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher três vagas para o cargo de Analista em Saúde.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas: Medicina Especialização Auditoria Médica (3 vagas).

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato tenha graduação na área em que pretende atuar, com registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos. Clique e veja no edital.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de 30 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ R$ 4.375,97, com gratificação e auxílio alimentação inclusos no valor.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h00min do dia 9 de dezembro de 2024 até as 23h59min do dia 10 de dezembro de 2024. Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise documental e curricular, além de entrevista.

Fonte: Lua Araújo – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/14:38:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...