Polícia Civil cumpre prisão preventiva de médico acusado de matar namorada de 15 anos em Guarantã do Norte (MT)

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta segunda-feira (5.5), um mandado de prisão preventiva contra o médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, acusado de matar a namorada Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, em Guarantã do Norte. Em interrogatório, medico confessou ter sido o autor do disparo que atingiu a cabeça da adolescente.

O homicídio ocorreu na madrugada do último sábado (3.5), por volta das 2 horas da manhã, em Guarantã do Norte. Conforme o delegado Waner Neves, o médico ficou foragido e se apresentou na Base Aérea do Cachimbo, no Pará, na tarde desta segunda-feira. Em seguida, ele informou a Polícia Civil de seu paradeiro. Uma equipe policial foi designada para realizar condução do suspeito até a delegacia de Guarantã do Norte.

Foi cerca de uma hora de interrogatório com o médico, que estava acompanhado do advogado. Na ocasião, ele alegou que estava no carro com a vítima, voltando para casa, após terem saído para se divertir. Também informou que ambos estavam embriagados. Em dado momento, a adolescente pediu para dirigir e foi para colo dele. Nesse momento, ele pegou a arma, dizendo acreditar estar desmuniciada, quando houve o disparo.

O médico disse que prestou socorro imediato à vítima e a levou ao hospital. No local, conforme consta em boletim de ocorrência, ele chegou a acompanhar todo o procedimento de tentativa de salvar a vida da adolescente, sem êxito.

Por fim, o delegado indagou o suspeito sobre a arma. O médico resistiu em informar em um primeiro momento, mas indicou e acompanhou os policiais até o local onde a descartou embaixo de uma ponte ainda na cidade de Guarantã do Norte, sentido o Estado do Pará.

“Ele apresentou suas alegações e acabou confessando ter feito o disparo que tirou a vida da vítima”, salientou o delegado Waner.

Conforme o delegado, foi aberto um inquérito policial que deve ser concluso em dez dias, tendo em vista que foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o mesmo.

O delegado ainda ressaltou que o médico já teve em seu desfavor um registro de medida protetiva urgência de outra ex-companheira. Conforme levantamento, a medida teria sido requerida em 2022.

O crime

Na madrugada de sábado (3.5), por volta das 2h da manhã, a Polícia Militar foi acionada a comparecer a um hospital na cidade de Guarantã do Norte, onde havia registro de entrada de uma adolescente, de 15 anos de idade, vítima de disparo de arma de fogo na cabeça.

A adolescente foi socorrida até o hospital pelo namorado. Um enfermeiro da unidade informou que o médico chegou visivelmente abalado, pedindo para que salvassem a menina dele, que não saberia viver sem ela.

A tentativa de reanimação durou cerca de 40 minutos e que o namorado acompanhou todo procedimento. Ao perceber o óbito, em um impulso emocional, ele tentou danificar alguns móveis, como janela e porta. Depois, ele deixou a unidade.

