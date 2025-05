Equatorial Pará entrega nova etapa do Projeto de Eficiência Energética que ilumina e valoriza o município de Belterra

Foto: Reprodução | Novas estradas e ruas da cidade recebem tecnologia de LED com o objetivo de proporcionar menos gastos de energia. Investimento é superior a R$ 278 mil.

Com o objetivo de melhorar a iluminação pública, promover a segurança e incentivar o uso consciente de energia, a Equatorial Pará, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vai entregar, oficialmente, na próxima semana, a segunda etapa do projeto de eficiência energética em bairros do município de Belterra, localizado no Baixo-Amazonas. A iniciativa substitui 200 luminárias antigas de vapor de sódio e metálico por modelos de LED, de alta eficiência, na estrada Oito, rua Antônio Barra Limpa, rua do Sol, rua Timbó, vila Viveiro I e vila Viveiro II.

O projeto tem o intuito de gerar benefícios diretos e indiretos na qualidade de trabalho e na utilização dos espaços públicos. Além da troca das luminárias, a iniciativa inclui ações de treinamento e capacitação voltadas à comunidade e aos profissionais responsáveis pela manutenção dos espaços públicos. Essas ações visam promover hábitos de uso racional da energia, mitigar desperdícios e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Conforme Pricila Hinvait, analista de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a substituição por luminárias de LED não apenas proporciona maior eficiência luminosa, mas também oferece durabilidade e menor impacto ambiental.

“Essa mudança é parte de um esforço maior de modernização e sustentabilidade, alinhado às metas globais de redução de emissões e uso racional de recursos naturais”, explica Hinvait, reforçando que, “a implementação do projeto reforça o compromisso da Equatorial Pará em promover soluções sustentáveis e eficientes, garantindo uma iluminação pública mais segura, econômica e ambientalmente responsável”.

Orçado em mais de R$ 278 mil, o projeto visa transformar os espaços públicos em ambientes mais seguros, bem iluminados e contribuir com uma melhor qualidade de vida de toda a comunidade local.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/08:13:25

