Polícia Civil de Rurópolis prende suspeito que estuprou sobrinho em matadouro

(Foto:Reprodução) – No final da tarde de segunda-feira (9), a Polícia Civil deflagrou a operação “Uncle” para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Frank Oliveira de Araújo, 32 anos, suspeito de estuprar o próprio sobrinho de 14 anos em um matadouro de gado, localizado no ramal do Km 70, comunidade de Divinópolis, em Rurópolis.

Ao comando do delegado Ariosnaldo Vital Filho, os policiais civis realizaram diligências ao longo da BR-163 até encontrar o suspeito em um bar na comunidade do Tambos, localizada a 5 km da sede do município. Frank Oliveira não resistiu a prisão e foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis ao crime de estupro de vulnerável.

O crime

No domingo (1/5) por volta das 21h30, Frank de Oliveira de Araújo saiu de moto na companhia do sobrinho. Quando a irmã do suspeito e mãe da vítima questionou aonde iriam, o suspeito afirmou que iriam “bem ali”, sem dizer exatamente o lugar.

De acordo com a polícia, após cerca de uma hora, o tio deixou o adolescente em casa e em seguida foi para um bar. O adolescente contou à irmã que o tio praticou sexo oral e ainda tentou penetrar quando o levou para o matadouro. A mãe tomou conhecimento da situação e expulsou Frank de casa, e depois registrou boletim de ocorrência.

Segundo informou o delegado Ariosnaldo Vital Filho, o adolescente passou por escuta especializada e em seguida foi conduzido ao exame sexológico. (As informações são do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 10/05/2022/09:47:10

