Polícia Civil deflagra operação contra corrupção na Secretaria de Tributos de Itaituba

Foto: Reprodução | Funcionários são investigados por venda irregular de terrenos; oito mandados de busca foram cumpridos e documentos foram apreendidos.

Na manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Civil deflagrou a ‘Operação Terra de Lei’, com foco no combate à corrupção dentro da Secretaria Municipal de Tributos de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pelo diretor da 19ª Seccional de Polícia Civil Pedro Victor, responsável pelo caso, dois servidores da pasta são investigados por envolvimento em um esquema de venda ilegal de terrenos. A denúncia foi registrada em 2024, dando início a uma investigação que já dura cerca de sete meses. Ao longo das apurações, surgiram indícios de que outras pessoas também estariam envolvidas.

A operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens. Os investigados, segundo a Polícia Civil, negociavam terrenos pertencentes a pessoas já falecidas. Em alguns casos, familiares das vítimas só descobriram a fraude ao procurarem os imóveis, que já estavam registrados em nome de terceiros. Diante da situação, os parentes acionaram a delegacia para denunciar os crimes.

Apesar da gravidade do caso, ninguém foi preso até o momento. Contudo, diversos documentos foram apreendidos, e os dois servidores investigados foram afastados de suas funções. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Ainda segundo o delegado, não há indícios de envolvimento direto de membros do governo municipal até o momento, mas as investigações seguem em andamento.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Secretário Municipal de Tributos e o Procurador Geral do Município. Ambos optaram por não se manifestar neste momento, alegando que o caso corre em segredo de justiça, mas afirmaram que irão se pronunciar assim que possível.

