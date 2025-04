Dois irmãos são mortos a facadas durante briga entre caminhoneiros em fila para descarregamento de carga em Ponta Grossa (PR)

(Foto: Fabio Ângelo/RPC) – Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (25). Ambos os irmãos eram caminhoneiros e morreram na hora. Suspeito foi preso em flagrante.

Uma briga de trânsito entre três caminhoneiros terminou com dois irmãos mortos a facadas na manhã desta sexta-feira (25) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em meio à uma fila de caminhões que aguardavam para descarregar soja em uma empresa do Distrito Industrial.

A discussão iniciou quando os irmãos, ambos caminhoneiros, estavam parados na fila, e outro caminhoneiro que trafegava no sentido contrário não conseguiu passar pela via devido à largura dos veículos parados, afirma a PM.

“A discussão evoluiu para agressões, sendo que o autor, armado de faca, esfaqueou os dois caminhoneiros, os quais vieram a óbito, no local”, explica a polícia.

A corporação também afirma acreditar que primeiro um dos irmãos foi golpeado e, ao ver a cena, o outro correu para tentar defendê-lo e também acabou esfaqueado.

O caso aconteceu por volta das 6h, na Rua Guilherme Wiecheteck.

As vítimas tinham 40 e 53 anos e eram da Lapa, cidade da região metropolitana de Curitiba. O suspeito tem 41 anos e é de Minas Gerais. Ele permaneceu no local após o crime e foi preso em flagrante.

Os nomes deles não foram revelados.

O delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelo caso, adiantou que o suspeito deve responder por duplo homicídio qualificado (por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas). O g1 tenta identificar a defesa dele.

