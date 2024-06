Polícia Civil do Pará deflagra ‘Operação Independência’ em Goiás e Brasília (DF)

(Foto: Divulgação/PC)- Em Goiás, envolvido em ‘Novo Cangaço’ contra agência bancária do Pará, em Viseu, morre em confronto com a PCPA

A Polícia Civil do Pará, através da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou, na quinta-feira (27), a 3ª fase da ‘Operação Independência’, nas cidades de Ceilândia, no Distrito Federal (DF); e Luziânia, em Goiás.

A ação faz parte das investigações acerca da associação criminosa que, em 8 de setembro de 2023, roubou a agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) em Viseu, no nordeste do estado. A ofensiva contou com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar de Goiás.

Durante o cumprimento do mandado de prisão de busca e apreensão, Francisco Lopes Justino, conhecido por criminosos como “Chico Justino”, “Calça Frouxa”, “Careca”, “Doido”, ao perceber a chegada dos agentes de segurança, tentou empreender fuga e atirou com arma de fogo contra os agentes públicos, os quais reagiram à injusta agressão. O foragido da justiça foi atingido, sendo prontamente socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foi apreendida uma pistola Taurus 740, calibre .40.

“Com respostas rápidas o sistema de segurança conseguiu identificar os envolvidos e os colocar à disposição da Justiça. Os que reagiram, atentado com os agentes morreram em confrontos”, afirmou Walter Resende, gestor da Polícia Civil do Pará.

Com a ação, todos os suspeitos de participarem da ação de “Novo Cangaço”, ocorrido no município de Viseu, foram identificados, localizados e estão à disposição da Justiça.

Histórico das ações

1º Intervenção policial com resultado morte (11/09/2023) – Viseu/PA: Francisco Martins Saboia;

2º Intervenção policial com resultado morte (11/09/2023) – Viseu/PA: Jose Ires de Souza Bezerra;

4º Prisão flagrante (12/09/2023) – Viseu/PA: Zaqueu da Silva Menezes;

5º Prisão flagrante (12/09/2023) – Viseu/PA: Valdeir de Sousa Silva;

6º Prisão flagrante (12/09/2023) – Viseu/PA: Anderson de Nazaré Ribeiro;

7º Prisão Temporária convertida em Preventiva (22/01/2024) – Maracanaú/CE: Ricardo Johnatan da Costa de Oliveira;

8º Prisão Temporária convertida em Preventiva (22/01/2024) – Bragança/PA: Antonio Leandro De Sousa Vasconcelos.

9º Intervenção policial com resultado morte (27/06/2024) – Luziânia/GO: Francisco Lopes Justino.

Fonte: Com informações da Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/11:29:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...