Vereador sincero grava vídeo e chama eleitores de “bestas”; VEJA VÍDEO

(Foto:Reprodução) – Jurandir Guedes, vereador do partido Republicanos em Redenção no sul do Pará, teve um ataque de sinceridade excessiva, gravou vídeo e acabou dizendo que este é um “ano de caçar os bestas, é eleição”.

As eleições municipais estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro e caso se tenha segundo turno, este irá ocorrer no dia 27 de outubro. O dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas.

Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Isso vale também para os que pretendem concorrer à reeleição, tanto prefeitos quanto vereadores.

Mas um dos vereadores do município de Redenção, no sul do Pará, resolveu fazer comentários, digamos, um pouco exagerados, a respeito das eleições e dos eleitores. Os comentários foram feitos em vídeos e repercutiram negativamente, pelo excesso de ‘sinceridade’ do vereador.

Jurandir Guedes, vereador do partido Republicanos de Redenção, teve um ataque de sinceridade excessiva e acabou dizendo que este é um “ano de caçar os bestas, é eleição”. A declaração foi feita num vídeo, gravado por uma pessoa que aparentemente se chama “Carlão” (a quem o parlamentar se dirige no final). O vereador ainda tentou fazer um segundo vídeo para se explicar, mas não convenceu.

O vídeo viralizou no começo desta semana nas redes sociais em Redenção e rapidamente chegou a outros lugares do Pará e do Brasil. Dançando e com uma lata de cerveja na mão, Jurandir faz a declaração no mínimo polêmica. Mas não é a primeira vez em que ele é gravado dizendo coisas do tipo. Num outro vídeo, ele aparece dando “dicas” de como ganhar uma eleição e dizendo que vale tudo.

“Em ano de eleição vale tudo, só não pode perder a eleição. Aqui a gente engana, mente, diz que gosta (…) em época de eleição é assim: vocês têm que mentir, socar, virar servente, abraçar os outros, os fedidos, aqueles que não têm nem um dente na boca… quando sorrir pra você, fala: ‘mas que sorriso bonito, tão belo’”, diz Jurandir no outro vídeo.

Em outro vídeo, em que se explicou, usou o clássico bordão de arrependimento digital: “Quem me conhece sabe”, afirmando que quando se referiu a “caçar os bestas”, se referiu a outros políticos e que tudo era uma “brincadeira com um amigo”. Também fez várias “ameaças” de que iria divulgar mídias de outros políticos da região, de quem estava cobrando trabalho, e que a divulgação dos vídeos dele seriam uma “retaliação” pelas cobranças.

ASSISTA AO VÍDEO:

Vereador sincero grava vídeo e chama eleitores de “bestas”; VEJA VÍDEOhttps://t.co/thlPzU0YUe pic.twitter.com/bdb0qKoY4s — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 26, 2024

Jurandir é um político bastante ativo nas redes sociais e costuma postar conteúdos sobre fiscalização da cidade de Redenção, andamento de obras, projetos aprovados na câmara, conversas com comunidades mais pobres do município e discursos. Muitos conteúdos são em tom jocoso e irônico.

