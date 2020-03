Polícia Civil identifica mandante do assassinato do empresário Amintas Pinheiro

De acordo com as investigações, o mandante do crime é o marido de uma prima da própria vítima.

A Polícia Civil divulgou na noite desta quarta-feira (11) que o mandante do assassinato do empresário e professor Amintas Pinheiro, ocorrido no dia 5 de fevereiro, é o marido de uma prima da própria vítima. O suspeito ainda não foi localizado. Também nesta quarta, o quinto suspeito de envolvimento no crime foi preso no município de Igarapé-Miri, no nordeste do estado. Segundo as investigações, Tiago Francisco Silva atuou como piloto de fuga na ação que vitimou o empresário.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira, informou que o suspeito de ser o mandante do crime possuía informações privilegiadas acerca da rotina da vítima, desde o trajeto que o empresário fazia todos os dias, até o valor que ele arrecadava em seu trabalho. Além disso, destacou o delegado, o suspeito possui antecedentes criminais pelos crimes de roubo, falsificação de documentos e duplo homicídio, este último na condição de mandante.

Até o momento, as investigações da Polícia Civil dão conta de que a motivação do crime seria o roubo de uma grande quantidade de dinheiro transportada pelo empresário. “Eles tinham a informação de que a vítima levava consigo cerca de 200 mil reais. O objetivo era subtrair o dinheiro que ele levava, então a gente entende que se trata de um latrocínio, pois a intenção era roubar, e não matar, mas como a vítima acabou esboçando uma reação, tentando fugir, eles acabaram atirando nela”, explicou o delegado-geral.

Crime premeditado

De acordo com Alberto Teixeira, antes de ser abordado no semáforo da avenida Centenário, o empresário foi seguido desde o momento em que saiu da faculdade por um carro, modelo HB20, dirigido por Elenilson Ramos Farias, conhecido como “Loirinho”, mas de propriedade de Max Sousa da Silva. Dentro do carro, estavam outros dois ocupantes: Anderson Lima Pacheco, o “Pelado”, e outro suspeito, conhecido como “Maranhão”.

“Antes da ação, eles se reuniram e acordaram que iriam no HB20. No percurso da faculdade até a residência da vítima havia três semáforos, e aquele que fechasse primeiro, seria feita a abordagem. Eles desceriam do carro, dariam voz de comando de assalto, as motos viriam, uma dirigida pelo Lucas (Araújo e Souza, o ‘Bulldog’), e uma pelo Thiago, para propiciar a fuga do Pelado e do Maranhão”, acrescentou o delegado.

Todos os suspeitos identificados, com exceção do suposto mandante do crime, já estão presos. Agora, o próximo passo é identificar o verdadeiro autor dos disparos contra o empresário. “O Pelado foi preso na semana passada e disse que não foi ele quem atirou, mas sim o Maranhão. Nós prendemos o Lucas, que dirigia uma das motos, e também apreendemos a moto dele. Ele afirma que sua missão era dar fuga para o Pelado, e que foi o Pelado quem atirou. Vamos continuar as diligências para identificar o autor dos disparos”, concluiu Alberto Teixeira.

Por:O Liberal Amazônia/João Paulo Jussara

11.03.20 18h19

