Mais de 2 toneladas de maconha são apreendidas e motorista de caminhão é preso em Cuiabá

Mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas em um caminhão que trafegava em uma estrada rural que liga Cuiabá a BR-364 nesta quarta-feira (11). Esta é a maior apreensão de maconha deste ano, até o momento.

A droga estava escondida embaixo de uma lona, com pó de café por cima para disfarçar o cheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a carga saiu de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul (MS), na fronteira do Brasil com o Paraguai e seria entregue em Cuiabá, uma viagem de mais de 1 mil km.

O motorista do caminhão disse que não sabia o que estava transportando.

Ele foi preso em flagrante e deve passar por uma audiência de custódia.

Por José Pereira, TV Centro América

11/03/2020 20h34

