De muletas, ladrão furta mais de R$ 2 mil em posto de combustíveis no Pará

(Foto: Reprodução) – Um posto de combustíveis em Brasil Novo, sudoeste do Pará, foi alvo de furto de um homem que tinha a perna machucada e usava muletas na tarde de terça-feira, 1º.

O criminoso, que não teve a identidade divulgada, chegou a levar R$ 2.285 em espécie do local, mas foi preso horas depois pela Polícia Civil do Pará (PC).

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram toda a ação. Elas mostram o momento em que o homem chega, aparentemente cansado, e se senta em uma cadeira próximo à saída. Em seguida, ele pede água a uma funcionária do local. Quando a mulher sai para buscar a água, o homem aproveita a oportunidade para furtar um envelope de dentro de um armário, no qual estaria a quantia em dinheiro, e guarda-o dentro do bolso da bermuda.

A funcionária retorna com um copo e uma garrafa, entrega ao homem e sai novamente do ambiente. O homem bebe a água, se levanta, mexe em mais alguma coisa em cima de uma escrivaninha e volta a se sentar. Antes de sair, ele bebe água novamente. Ele chega a deixar cair do seu bolso por algumas vezes algo semelhante a papel. Em seguida, ele deixa o local.

Ao perceber a falta da quantia, a funcionária aciona a Polícia Civil que, por meio das imagens da câmera de monitoramento, conseguem identificar o suspeito e dá início às buscas. Ele é preso horas depois, sendo recuperada pelas autoridades a quantia de R$ 1.400 e uma caixa amplificadora de som. O homem está preso e à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele já tinha passagem por furto. (Com informações O Liberal).

