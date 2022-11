PRF afirma que 834 manifestações em rodovias federais foram desfeitas; há 10 interdições no Pará

Manifestações começaram no último domingo, após a divulgação do resultado das eleições (Foto:Divulgação Polícia Militar).

Onze estados brasileiros ainda têm trechos com manifestações e bloqueios de rodovias federais

O balanço mais recente divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que onze estados brasileiros ainda têm trechos com manifestações e bloqueios de rodovias federais por grupos contrários ao resultados das eleições 2022.

Um dia antes, o número de estados com protestos sendo monitorados chegava a 17. De acordo com a PRF, desde o início dos atos, 834 manifestações em rodovias federais foram desfeitas.

No Pará, ainda segundo o balanço divulgado pela PRF, há 10 manifestações com interdição de vias federais. O Estado com o maior número de ocorrências é Mato Grosso (27 interdições), seguido de Santa Catarina (17). Também há manifestações sendo monitoradas no Acre, Amazonas, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/09:11:12

